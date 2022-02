Finał WOŚP na placu Biegańskiego w Częstochowie. Wolontariusze zbierali w deszczu i wietrze, ale z uśmiechem [ZDJĘCIA]

30. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Częstochowie, podobnie jak w innych rejonach kraju przebiegał pod znakiem kapryśnej pogody. To jednak nie zniechęciło tysięcy wolontariuszy do kwestowania na ulicach miasta.

Jeszcze przed południem w niedzielę, 30 stycznia, wolontariusze zbierali do puszek w swoich dzielnicach, by potem przenieść się do centrum miasta na plac Biegańskiego. Niestety z powodu przechodzącej przez kraj wichury zdecydowano, że koncerty na częstochowskiej scenie nie odbędą się. Zdecydowano się jednak na transmisję na telebimie wydarzeń i koncertów z Warszawy.

Po mieście z placu Biegańskiego do Galerii Jurajskiej jeździł specjalny, bezpłatny autobus MPK. Pasażerowie mogli wrzucić datek do puszki kierowcy.

Na samym placu Biegańskiego podczas finału pojawili się strażacy z gorącą grochówką. Odbywały się też licytacje. Jednym z młodszych wolontariuszy częstochowskiego sztabu był trzyletni Alek. - Zbieram na wzrok chorych dzieci. Mam dużo pieniążków - mówił mały częstochowianin.

Podczas tegorocznego finału nie zabrakło imprez towarzyszących, wśród których znalazły się m.in. wystawa z okazji 30-lecia WOŚP, Parada Serc, Food Truck Fundacji Mozaika, autobus krwiodawstwa, przejazd samochodów terenowych, zawody paintball, czy nurkowanie za piątaka.