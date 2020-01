Finał konkursu na najładniejszą choinkę w jasnogórskim Wieczerniku Zobacz kto wygrał ZDJĘCIA

- W tym roku oddano ponad 30 tysięcy ważnych głosów - mówi Izabela Tyras z Radia Jasna Góra.

Głosowanie na najładniejszą choinkę trwało od 25 do 30 grudnia. Głosowali odwiedzający Jasną Górę, wrzucając do urny numer choinki.

Przeor Jasnej Góry o. Marian Waligóra wręczając nagrody i pamiątkowe zdjęcia wieczernikowych choinek podkreślił, że te drzewka w Wieczerniku są niezwykłe nie tylko ze względu na piękne ozdoby, ale przede wszystkim dlatego, że za nimi kryje się serce, którym dzieci chciały wyrazić miłość do Jezusa, Matki Bożej, św. Jana Pawła II.

Wszyscy uczestnicy konkursu dostali pamiątkowe dyplomy, obrazki z Matką Boską Częstochowską, słodycze. Za trzy pierwsze miejsca były ryngrafy, albumy z pierwszej pielgrzymki Jana Pawła II na Jasną Górę, gry planszowe.

Od początku głównym celem konkursu jest pielęgnowanie polskich tradycji obchodów Bożego Narodzenia, przypomnienie o znaczeniu i symbolice choinkowych ozdób oraz inspiracja do wykonywania świątecznych ozdób własnoręcznie. W tym konkursie zachęcano także dzieci, z racji obchodzonych jubileuszy: w 2019 r. - 40. rocznicy pielgrzymki Jana Pawła II do Polski i na Jasną Górę oraz stulecia urodzin Ojca Świętego w nadchodzącym 2020 r., by przygotowane przez nie ozdoby były też prezentem dla papieża z Polski.