Odwoływane są kolejne imprezy kulturalne z powodu pandemii koronowirusa. Odwołano już m.in. Festiwal Muzyki Sakralnej Gaude Mater, Festiwal Jazzu Tradycyjnego Hot Jazz. Kolejną imprezą jest Frytka OFF-jazd.

W tym roku byłaby to jubileuszowa, dziesiąta edycja festiwalu. Jubileusz trzeba przenieść na przyszły rok.



Frytka zawsze odbywała się w czerwcu, przez dwa dni, w weekend.



W 2011 roku, w ostatni weekend czerwca ulica Piłsudskiego w Częstochowie zamieniła się w scenę festiwalową. Odbył się pierwszy Festiwal Kultury Alternatywnej Frytka OFF.



Nazwa nawiązywała do alei frytkowej, jak mówi się w Częstochowie o ulicy Piłsudskiego. Funkcjonuje tu kilkadziesiąt kiosków z tym przysmakiem.



Od początku jest to impreza promująca kulturę niezależną i alternatywną, która jest e prezentowana przez artystów częstochowskich i pochodzących z Częstochowy, oraz zaproszonych do udziału ze Śląska, kraju, a nawet z zagranicy.



Dwudniowy festiwal w założeniu ma być z pogranicza teatru, muzyki, sztuk plastycznych, kina. Na jego pierwszą organizację Częstochowa dostała 270 tys. zł unijnej dotacji. Całkowity koszt imprezy skalkulowano na ponad 311 tys. zł



Dwudniowy festiwal tworzyć ma interdyscyplinarną przestrzeń dla prezentacji twórców wywodzących się z różnych środowisk. Festiwal ma być promocją młodej sztuki, ma prezentować nowatorskie i alternatywne dokonania artystyczne.



Odbiorcami festiwalu mają być ludzie poszukujący nowych jakości i form w sztuce i zainteresowani aktywnym udziałem w kulturze.



Na festiwalu występują gwiazdy muzyki rockowej. W 2017 oku Festiwal Muzyki Alternatywnej Frytka OFF wyprowadził się z ulicy Piłsudskiego i przeniósł do parku wypoczynkowo-rekreacyjnego na Lisiniec. I nosi nazwę Festiwal Kultury Alternatywnej Frytka OFF-jazd. Wcześniej tylko raz została przeniesiona na promenadę Czesława Niemena ze względu na remont ul. Piłsudskiego.



W ubiegłym roku na Lisińcu w połowie czerwca wystąpiły takie legendy sceny jak Dezerter czy Acid Drinkers, a także m.in. Kapela ze wsi Warszawa, Mela Koteluk czy Krzysztof Zalewski. W poprzednich latach na festiwalu występowali też m.in. VooVoo, Lao Che, Kult, Artur Rojek, Brodka czy Nosowska.

