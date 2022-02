Ferie z Kulturą w Częstochowie. Miejskie instytucje przygotowały ofertę dla dzieci

OKF Iluzja od 12 do 27 lutego zaprasza na seanse filmowe, a 18,19 i 20 lutego - także na warsztaty plastyczne.

Wśród prezentowanych filmów najmłodsi będą mogli zobaczyć:

,,Moja mama gorylica" - Pewnego dnia przed domem dziecka „Czysty Kąt”, na starannie zagrabionej żwirowej alejce, hamuje z piskiem opon samochód. Wysiada z niego... gorylica! Przyjechała, by adoptować jedną z sierot. Niemal od razu wie, które to będzie dziecko. Biedna Jonna! Tak marzyła, żeby jej mama była elegancka i pachniała perfumami. Gorylica jest wielka‚ niezgrabna i niechlujnie ubrana. W dodatku podobno pożera dzieci. Niestety Jonna nie ma wyboru. Jaki los ją czeka? Czy spełnią się jej obawy? I czy wróci do domu dziecka, gdy tak postanowi urząd gminy?

,,Wiki i jej sekret" - Ośmioletnia Wiki, wraz z tatą, przeprowadza się do małego miasteczka w górach. Choć nowe miejsce jest pełne uroku, Wiki tęskni za dawnym życiem. Pewnego dnia dziewczynka dostaje od sąsiada niezwykły prezent – małego, cudownego szczeniaka. W tajemnicy przed tatą zabiera go do domu. Tak zaczyna się historia niezwykłej przyjaźni z wyjątkowym zwierzęciem. Kiedy dziewczynka dowiaduje się, że jej przyjaciel na czterech łapach to nie zwykły psiak, a... wilcze szczenię, i że nie będzie mogła go zatrzymać, Wiki za nic w świecie nie chce się z tym pogodzić. Jak w obliczu tego niespodziewanego odkrycia potoczą się ich dalsze losy?