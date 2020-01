Fardin Kazemi z Iranu w Radlinie odebrał nową ciężarówkę. Stara się zepsuła, więc 6 tysięcy Polaków zrzuciło się na nową [ZDJĘCIA]

Sześć tysięcy osób z całej Polski zrzuciło się na nową ciężarówkę dla Fardina Kazemi , kierowcy z Iranu, którego losy opisujemy od ponad miesiąca. - Kocham Polskę, Polaków, zawsze będę miał was w sercu - powiedział wczoraj Irańczyk, odbierając oficjalnie kluczyki do scanii z naczepą w radlińskiej firmie transportowej rodziny Sachsów, gdzie zorganizowano oficjalne przekazanie pojazdu.

To niezwykła historia zwykłego człowieka, który znalazł się w kłopocie, a ludzkie serca nie pozostały obojętne na jego los. Fardin Kazemi jeździł po całej Europie amerykańską ciężarówką, tak zarabiał na utrzymanie swoje i pięcioosoobowej rodziny w Iranie. 3 grudnia 2019 roku pod Częstochową na DK 1 jego samochód się zepsuł. Szybko okazało się, że silnik jest do wymiany, a koszt przekracza wszelkie możliwości kierowcy z Iranu. Załamany koczował w samochodzie, próbując znaleźć rozwiązanie. Na pomoc ruszyli kierowcy, firmy, dobrzy ludzie. Wśród nich Mirela Buła, która zorganizowała zbiórkę w internecie, od początku pomaga kierowcy. Wczoraj nie kryła szczęścia, że wszystko dobrze się skończyło.

- Ostatecznie udało się kupić w świetnej cenie scanię. I naczepę, którą w dużej mierze państwo Sachsowie ufundowali - mówi pani Mirela.

Miesiąc temu nie znała Fardina. Dziś ma przyjaciół w nim i całej jego rodzinie. Czego nauczyła nas ta historia? - Tego, że warto pomagać. By nie zostawiać człowieka w potrzebie. Z tego zrodziła się przyjaźń, bywał u nas w domach, gotowaliśmy mu. To piękna historia - mówi pani Mirela. Drugim najważniejszym dobrodziejem Fardina jest Tomasz Doniec, koordynujący akcję od początku do końca.