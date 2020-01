Fardin Kazemi kupił już ciężarówkę, a w środę oficjalnie odbierze cały zestaw. Kiedy wyruszy nim do Iranu?

Grupa DBK zdecydowała się bowiem przekazać 20 tysięcy złotych na zakup silnika do internationala 9670. To stara amerykańska ciężarówka, którą przyjechał do Polski Fardin. 3 grudnia pojazd wyprodukowany w 1988 roku uległ awarii na DK 1 w Koziegłowach. Silnik uległ zatarciu. Wówczas ruszyła wielka akcja pomocy dla Fardina, do której dołączyło się wiele osób. W sumie zebrano ponad 270 tysięcy zł.