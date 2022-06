Fabian Piasecki zamienia Śląsk Wrocław na Raków Częstochowa. WKS nie szuka zastępstwa

Fabian Piasecki opuszcza Śląsk Wrocław. Zagra w Rakowie Częstochowa

O tym, że Fabian Piasecki może zamienić Śląsk Wrocław na Raków Częstochowa, spekulowano od kilku dni. Sprawy nabrały rozpędu pod koniec zeszłego tygodnia. Najpierw do porozumienia doszły kluby, ponieważ Piasecki miał we Wrocławiu kontrakt ważny do 30 czerwca 2024 roku. Śląsk wedle naszych informacji zarobi na nim około 200 tys. euro.

Sam piłkarz także osiągnął już porozumienie z nowym pracodawcą i jedyne co musi się wydarzyć przed tym jak podpisze czteroletni kontrakt, to pozytywne przejście testów medycznych. To powinno być formalnością, więc niebawem powinien pojawić się oficjalny komunikat ze strony Rakowa.