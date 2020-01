Ewolucja czy rewolucja w płatnej strefie parkowania w Częstochowie? Miejski Zarząd Dróg i Transportu pracuje nad zmianami

System płatnego parkowania w Częstochowie wymaga zmian - co do tego nie ma wątpliwości. Miejski Zarząd Dróg i Transportu pracuje nad wprowadzeniem zmian. Pod uwagę brane są dwa rozwiązania - najprostsze obejmujące podniesienie cen, ale i prawdziwą rewolucję obejmującą wyznaczenie dwóch stref płatnego parkowania z różnym cennikiem. Kierowcy musieliby wówczas zapłacić więcej za parkowanie w ścisłym centrum miasta. Niewykluczone jest również powiększenie strefy płatnego parkowania, co może być związane m.in. budową nowego sądu przy ul. św. Rocha w Częstochowie.

Obecnie ceny za parkowanie w Częstochowie należą do najniższych w kraju. Za godzinę płacimy 2 złote, za pół godziny złotówkę. Parkowanie do dwóch godzin to koszt 4,40 zł, a do trzech 7,20. Za następną czwartą i kolejne godziny znów płacimy 2 zł. Dostępne są również abonamenty na okaziciela: 35 zł za tydzień, 55 zł za dwa tygodnie i 100 zł za miesiąc oraz miesięczny przypisany do danego pojazdu - 80 zł.