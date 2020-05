Eltrox Włókniarz dogadał się z wszystkimi liderami. Klub narzekał na negocjacje, a udało się je szybko sfinalizować

Później do niego dołączyli Leon Madsen, Fredrik Lindgren, Jason Doyle oraz Rune Holta. Decyzja nie była dla zawodników łatwa, bo w nowym sezonie nie tylko będą musieli startować za mniejsze pieniądze, ale nie będa mogli do końca sezonu opuści terytorium Polski, bo wówczas grozi im zawieszenie.

W najlepszej sytuacji jest Leon Madsen, który obecnie mieszka w Polsce. Duńczyk przyznał, że rozumie innych żużlowców, którzy mieszkają poza naszym krajem. – Nie jest im łatwo – mówi Madsen.

Na poświęcenia zdecydowali się Fredrik Lindgren i Jason Doyle. Szwed na najbliższe miesiące przeprowadzi się do Polski z Andory, gdzie mieszka. Doyle w Polsce będzie mieszkał bez żony. Co ciekawe Australijczyk przed podpisaniem umowy zdobił sondę wśród kibiców. Aż 79 procent z nich podpowiadało mu starty we Włókniarzu. Nie wiadomo, czy Doyle kierował się ich zdaniem, ale podjął decyzję o reprezentowaniu Włókniarza w 2020 roku.