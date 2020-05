Eltrox Włókniarz Częstochowa ma już skompletowany skład na sezon 2020. W piątek klub przedstawi rozwiązania w sprawie karnetów

Eltrox Włókniarz Częstochowa szybko osiągnął porozumienie z zawodnikami w sprawie nowych kontraktów na sezon 2020, które we wszystkich klubach PGE Ekstraligi zostały obniżone z powodu faktu startu tegorocznej PGE Ekstraligi bez udziału publiczności. Krzysztof Cegielski uzgodnił z władzami ligi minimalne stawki, ale każdy z klubów musiał się indywidualnie porozumieć ze swoimi zawodnikami.

We Włókniarzu pierwszy na nowe warunki przystał Paweł Przedpełski, do którego kolejno dołączyli Leon Madsen, Fredrik Lindgren, Jason Doyle i Rune Holta. W ostatnich dniach zarząd Włókniarza doszedł do porozumienia z juniorami na czele z Jakubem Miśkowiakiem. To oznacza, że Włókniarz wystartuje w najsilniejszym składzie, będąc jednym z faworytów rozgrywek, zwłaszcza, że wiele klubów wciąż ma problemy ze zbudowanie składów w nowych warunkach.

Klub może więc się spokojnie przygotowywać do sezonu pod względem sportowym, ale do rozwiązania pozostają kwestie organizacyjne związane m.in. z przyjazdem i zakwaterowaniem zawodników zagranicznych, poznaniem nowego regulaminu sanitarnego i organizacją treningów. Do końca nie wiadomo bowiem, jak będą wyglądać treningi. Prawdopodobnie nie dojdzie przed sezonem do żadnego sparingu.