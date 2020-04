Eltrox Włókniarz Częstochowa i Raków Częstochowa otrzymają środki na promocję poprzez sport? Warunek konieczny to start rozgrywek

Eltrox Włókniarz Częstochowa i Raków Częstochowa przygotowują się do operacji "odmrażania" polskiego sportu. 29 maja ma wrócić do gry PKO Ekstraklasa, a na 12 czerwca planowany jest start PGE Ekstraligi.

W Rakowie już za sobą mają kwestię negocjacji z piłkarzami, którzy zgodzili się na obniżenie pensji. We Włókniarzu negocjacje trwają. PGE Ekstraliga zawarła porozumienie ze stowarzyszeniem zawodników w sprawie stawek obowiązujących w 2020 roku (200 tysięcy zł na przygotowanie do sezonu i 2,5 tysiąca zł za punkt). Kluby muszą jednak indywidualnie przeprowadzić negocjacje z zawodnikami, a następnie podpisać aneksy do kontraktów w okienku transferowym, które otworzy się na kilka dni w maju.

- Rozmawiamy z naszymi zawodnikami na temat kontraktów i przygotowujemy się do sezonu pod względem sanitarnym - mówi Michał Świącik, prezes Eltroksu Włókniarza Częstochowa. Wiadomo, że w przypadku zawodników zagranicznych czeka ich jeszcze 14-dniowa kwarantanna oraz badania na obecność koronawirusa. Zawodnikom będzie trzeba również zapewnić lokum, bo jeśli zdecydują się na start w PGE Ekstralidze będą musieli spędzić w Polsce cały sezon.