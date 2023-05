Egzaminy maturalne 2023 - harmonogram matur pisemnych i ustnych. Sprawdź i nie przegap ważnych terminów!

Matura 2023. Już wkrótce tegoroczny egzamin dojrzałości

Matura, nazywana także popularnie egzaminem dojrzałości, uważana jest za jeden z najważniejszych testów na ścieżce edukacji w Polsce. Co roku budzi ona ogromne emocje wśród uczniów, którzy starają się jak najlepiej przygotować do jego wykonania, a także nauczycieli, którzy wszystkimi siłami próbują przekazać podopiecznym jak największą ilość materiału. Ciężko się dziwić, jako że finalne arkusze maturalne pozostają tajemnicą aż do dnia faktycznego egzaminu.

Z tego względu sporą popularnością cieszą się wszelkie przecieki maturalne, zawsze jednak należy traktować je ze sporą dozą sceptycyzmu.

Egzaminy maturalne na poziomie podstawowym z trzech najważniejszych przedmiotów - języka polskiego, języka angielskiego i matematyki - odbywają się podczas trzech pierwszych dniach matur. Poniżej sprawdzisz tegoroczny harmonogram maturalny, obejmujący poziomy podstawowe i rozszerzone.