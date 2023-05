Egzamin ósmoklasisty 2023 z matematyki. Sprawdź, czy dasz rade! Tutaj znajdziesz ARKUSZE I KLUCZ ODPOWIEDZI

Egzamin ósmoklasisty 2023 - kiedy się rozpoczyna? Sprawdź, co będzie na egzaminie z MATEMATYKI

Ogólne wymagania egzaminacyjne

I. Sprawność rachunkowa

1. Wykonywanie nieskomplikowanych obliczeń w pamięci lub w działaniach

trudniejszych pisemnie oraz wykorzystywanie tych umiejętności w sytuacjach

praktycznych.

2. Weryfikowanie i interpretowanie otrzymanych wyników oraz ocena sensowności

rozwiązania.

II. Wykorzystanie i tworzenie informacji

1. Odczytywanie i interpretowanie danych przedstawionych w różnej formie oraz ich

przetwarzanie.

2. Interpretowanie i tworzenie tekstów o charakterze matematycznym oraz graficzne

przedstawianie danych.

3. Używanie języka matematycznego do opisu rozumowania i uzyskanych wyników.

III. Wykorzystanie i interpretowanie reprezentacji

1. Używanie prostych, dobrze znanych obiektów matematycznych, interpretowanie

pojęć matematycznych i operowanie obiektami matematycznymi.

2. Dobieranie modelu matematycznego do prostej sytuacji oraz budowanie go

w różnych kontekstach, także w kontekście praktycznym.

IV. Rozumowanie i argumentacja

1. Przeprowadzanie prostego rozumowania, podawanie argumentów uzasadniających

poprawność rozumowania, rozróżnianie dowodu od przykładu.

2. Dostrzeganie regularności, podobieństw oraz analogii i formułowanie wniosków na

ich podstawie.

3. Stosowanie strategii wynikającej z treści zadania, tworzenie strategii rozwiązania

problemu, również w rozwiązaniach wieloetapowych oraz w takich, które wymagają

umiejętności łączenia wiedzy z różnych działów matematyki.