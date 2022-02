Nadszedł ten dzień! To dziś nasze pupil maja swoje święto - 17 lutego jest Światowy Dzień Kota! W Polsce obchodzimy go od 2006 roku. Święto ma za zadanie podkreślić znaczenie kotów w życiu człowieka. A jak się mają koty w sieci? Mówiąc krótko - rządzą i dzielą. Niektórzy mówią, że memy i filmiki z kotami, to podstawa internetu. Zobaczcie wybór najfajniejszych z nich >>> Przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE