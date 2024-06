Dzień Seksu 2024 - to już dziś! Zobacz te pikantne MEMY! Będziecie świętować? Tak internauci przygotowują się do święta rozkoszy Stefania Kowlaska

Dzień Seksu 2024 - to już dziś! To wyjątkowe święto przypada na 7 czerwca. I bez względu na to, jak zamierzacie je świętować, róbcie to z głową! Każde zbliżenie powinno być dobrowolne i nieść przyjemność. Międzynarodowy Dzień Seksu to także doskonała okazja, by promować zdrowe podejście do seksualności oraz zwiększać świadomość na temat metod zabezpieczania się i chorób przenoszonych drogą płciową. Jednak zanim rozpoczniecie huczne świętowanie, przygotowaliśmy dla Was coś na rozluźnienie - dawka solidnych memów, bo kto lepiej podsumuje ten dzień, niż „internetowi specjaliści"?