Dzień Dziennikarza Sportowego: Te cytaty przeszły do historii. Kto jest w czołówce? Zobacz ZDJĘCIA

Dzień Dziennikarza Sportowego: Te cytaty przeszły do historii

Data nie jest nieprzypadkowa. To właśnie 2 lipca 1924 roku ponad 500 dziennikarzy, także z Polski, akredytowanych na igrzyskach w Paryżu – powołało do życia AIPS, jedyną uznawaną przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski organizację dziennikarzy sportowych.

Z okazji Światowego Dnia Dziennikarza Sportowego przypominamy cytaty naszych mistrzów słowa i pióra, które przeszły do historii. W naszej galerii dominując zdania wypowiedziane przez komentatorów telewizyjnych, bowiem to telewizja była do tej pory największą medialną siłą i lapsusy językowe, które padły na jej antenie natychmiast przechodziły do historii i odbijały się w świecie sportu szerokim echem.