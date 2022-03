Dzielnicowy z Kłomnicy przyjął pod dach ukraińską rodzinę z trojgiem dzieci Bartłomiej Romanek

Dzielnicowy z Komisariatu Policji w Kłomnicach na co dzień chroni i pomaga mieszkańcom gminy. Tym razem opieką otoczył uciekającą z Ukrainy rodzinę. Policjant udostępnił kobiecie z trojgiem dzieci część swojego domu i zadbał o to, by niczego im nie brakowało. Bo najważniejsze, by w tej trudnej sytuacji czuli się bezpieczni...