Dużo wniosków o upadłość trafiło do śląskich sądów. To może być dopiero początek problemów.

Od stycznia do kwietnia tego roku do Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach wpłynęło 75 wniosków o ogłoszenie upadłości przedsiębiorców. To o 10 więcej niż w analogicznym okresie 2019 roku. Natomiast w SR w Gliwicach ostatnio było 35 takich przypadków, a wcześniej – 33. Z kolei w Bielsku-Białej od stycznia do końca marca 2020 roku były 204 zgłoszenia, w tym 186 dot. osób fizycznych. W pierwszym kwartale zeszłego roku statystyki te wyniosły 87 i 75. W ciągu czterech miesięcy br. do Sądu Rejonowego w Częstochowie dotarło 136 wniosków o ogłoszenie upadłości, w tym 19 dotyczące przedsiębiorców i 117 – osób fizycznych. W analogicznym okresie roku poprzedniego było to łącznie 121 i odpowiednio – 22 i 99.

– Z danych z sądów wynika, że na początku tego roku wniesiono znacząco więcej wniosków o upadłość niż w analogicznych miesiącach ubiegłego roku. Warto dodać, że dostępne statystyki odnoszą się do okresów, w których nie ujawniły się jeszcze z całą mocą skutki epidemii COVID-19, a to z pewnością sporo może zmienić w statystykach. Obecnie widać wzrost liczby wniosków o upadłość – komentuje Marek Niczyporuk, radca prawny z bielskiej Kancelarii Ars AEQUI.