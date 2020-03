Drogowcy zamykają na weekend 17-kilometrowy odcinek DK 1 w województwie łódzkim. Do poniedziałku objazdy przez DK 91

Blisko 17-kilometrowy odcinek DK nr 1 między Kamieńskiem i Radomskiem zostanie zamknięty na najbliższy weekend - poinformował łódzki oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Zamknięcie ma związek z koniecznością wyburzenia dwóch wiaduktów biegnących nad budowaną trasą, a prac wyburzeniowych nie można prowadzić przy utrzymaniu ruchu.

Zamknięcie DK 1 w województwie łódzkim. Wyznaczono objazdy

W tym czasie wyznaczone zostaną objazdy: dla jadących w kierunku południowym: w Kamieńsku z DK 1 zjazd na DW 484 do DK 91. Dalej DK 91 do Radomska skąd Obwodnicą należy dojechać do ul Unii Europejskiej i dalej Łódzką do DK 42, którą dojedziemy do DK 1. Analogicznie dla jadących od strony Katowic w kierunku Łodzi. Prace rozpoczną się w piątek 6 marca o godzinie 21.00, a zakończą w poniedziałek 9 marca o godzinie 6.00.