Dramatyczne skutki gwałtownych burz w woj. śląskim. Straż interweniowała 300 razy! Bilans: połamane drzewa, zerwane dachy i podtopienia

Miniona doba w województwie śląskim upłynęła pod znakiem silnych porywów wiatru i intensywnych opadów. Niemal w całym regionie pojawiły się burze, które miejscami, okazały się niszczycielskie. Zarejestrowano blisko 300 interwencji straży pożarnej, a powodem były głównie zalane ulice, połamane drzewa i zerwane dachy.

Gwałtowne burze w Śląskiem

Zapowiedzią wczorajszych burz był alert RCB, który mieszkańcy województwa śląskiego otrzymali już we wczesnych godzinach porannych. Ostrzeżenie dotyczyło gwałtownych burz z gradem oraz silnego wiatru. Choć wcześniej zdarzało się, że alerty nie znalazły odzwierciedlenia w rzeczywistości, tak tym razem były one jak najbardziej uzasadnione. Poniedziałkowym burzom towarzyszyły opady deszczu o natężeniu 15-25 mm/h, lokalnie większym oraz porywy wiatru do 70-85 km/h, a także grad o średnicy do 2-3 cm (głównie na terenach ziemi tyskiej).

Skutki nawałnicy

Od godz. 14:00 dn.24.07.2023 do godz. 05:45 dn. 25.07.2023 r. KW PSP w Katowicach odnotowała 296 interwencji w związku z niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi na terenie woj. śląskiego. Najwięcej zdarzeń odnotowano na terenie powiatów: częstochowskiego - 67, tarnogórskiego - 43, Tychy - 31, gliwickiego - 26.

Na terenie powiatu lublinieckiego doszło do uszkodzenia 4 dachów (zerwane dachówki, uszkodzona blacha): na 3 budynkach gospodarczych i na 1 budynku mieszkalnym. Choć burze nawiedziły cały nasz region, to mieszkańcom północnej części naszego województwa dały się szczególnie we znaki. W Częstochowie przy Szkole Podstawowej nr. 10 złamane drzewo obaliło się na zaparkowany pojazd, uszkadzają go. W okolicach dworca PKS deszczówki było tak dużo, że zalegała ona na ulicach, a jej poziom miejscami sięgał kostek. Do niebezpiecznej sytuacji doszło także w jednej z podczęstochowskich wsi. To tam złamane drzewo runęło na teren ogrodu pani Katarzyny, gdzie chwilę wcześniej wykonywała prace porządkowe. Na niebie pojawiły się ciemne chmury i w momencie zerwał się wiatr. Porywy były tak silne, że drzewa prawie dotykały ziemi. W pewnym momencie usłyszałam trzask i widziałam, jak potężna gałąź runęła na ziemię - relacjonuje pani Katarzyna

Z kolei w Konopiskach (pow. częstochowski) konieczna była ewakuacja biwaku harcerskiego, gdzie 160 druhów, musiało opuścić swoje obozowisko. Z obawy o ich bezpieczeństwo, zagrożone niesprzyjającymi warunkami pogodowymi, podjęto decyzję o rozlokowaniu ich w obozowej stołówce lub pobliskim kościele.

Pogoda dla woj. śląskiego na 25.07.2023

W dzień zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu, możliwe burze. Prognozowana suma opadów do 15 mm na północy i do 25 mm na południu regionu. Temperatura maksymalna od 23°C do 26°C, w rejonach podgórskich od 20°C do 23°C, wysoko w Beskidach od 10°C do 13°C. Wiatr na ogół umiarkowany, porywisty, wieczorem słabnący, południowo-zachodni i zachodni. Wysoko w górach wiatr dość silny, w porywach do 70 km/h, południowo-zachodni. W czasie burz wiatr w porywach do 65 km/h. / za imgw

W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i okresowymi opadami deszczu, przejściowo o natężeniu umiarkowanym. Nad ranem możliwe burze. Prognozowana suma opadów miejscami do 20 mm. Przejściowo w przejaśnieniach możliwe mgły ograniczające widzialność do 500 m. Temperatura minimalna od 14°C do 17°C, w rejonach podgórskich od 11°C do 14°C, wysoko w Beskidach od 8°C do 11°C. Wiatr słaby i umiarkowany, początkowo z kierunków zmieniających się, w drugiej połowie nocy północno-zachodni i zachodni. Wysoko w górach wiatr umiarkowany i dość silny, w porywach do 65 km/h. W czasie burz wiatr w porywach do 60 km/h. / za imgw Sprawdź mapę wyładowań atmosferycznych i burz w czasie rzeczywistym - kliknij TUTAJ

