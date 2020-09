Dożynki jasnogórskie z udziałem prezydenta Andrzeja Dudy: "Będę czynił wszystko, żebyście mogli spokojnie pracować"

Tradycyjnie w pierwszą niedzielę września na Jasnej Górze odbywa się Pielgrzymka Rolników, w której w tym roku bierze udział kilkanaście tysięcy wiernych. Wśród gości biorących udział w wydarzeniu jest prezydent RP Andrzej Duda oraz minister rolnictwa, Jan Krzysztof Ardanowski.

Prezydent Andrzej Duda został ciepło przywitany przez pielgrzymów, kiedy po przyjeździe na Jasną Górę, wyszedł im pomachać ze szczytu, rozbrzmiały oklaski.

Podczas wystąpienia na Jasnej Górze prezydent Andrzej Duda dziękował rolnikom za ich trud i pracę, która jest gwarantem bezpieczeństwa całego kraju.

- Jestem tutaj nie tylko po to, aby podziękować za plony, jestem tutaj także po to, aby podziękować w imieniu całego polskiego i społeczeństwa rolnikom. Wszyscy pamiętamy, jak w telewizjach przedstawiano puste półki sklepowe, dlatego że ludzie obawiali się, czy starczy zapasów. Te półki w sklepach, które przez chwile były puste, błyskawicznie w ciągu kilku dni zapełniały się produktami spożywczymi. Jedzenia nie zabrakło. Chcę Wam z całego serca podziękować za to, że tak dzielnie stoicie na straży naszego bezpieczeństwa. Bóg zapłać! - mówił prezydent Andrzej Duda.