Dom Fundacji Oczami Brata powstanie w dzielnicy Błeszno ZDJĘCIA

Placówka przeznaczona będzie dla 16 dorosłych osób z niepełnosprawnością, którzy ze względu na swoją niepełnosprawność oraz wiek rodziców i opiekunów, nie są w stanie samodzielnie zamieszkać we własnym mieszkaniu. W Domu powstaną również pracownie warsztatowe i rehabilitacyjne oraz biuro fundacji.

Akcję budowy domu wspierają liczni artyści, m.in. Tomasz Ciachorowski, Piotr Machalica, Barbara Bursztynowicz, Piotr Cyrwus, Olga Borys czy Jerzy Sthur.

Dom Oczami Brata (I etap inwestycji) budowany jest ze środków funduszy budowy Domu Oczami Brata, składającego się z darowizn i wpłat od osób fizycznych i prawnych (bez udziału finansowego ze środków publicznych).

Budynek stanie na działce przy ulicy Brzezińskiej w dzielnicy Błeszno. Dzielnicę charakteryzuje cicha, spokojna i sąsiedzka atmosfera, co sprzyja szybkiemu zaaklimatyzowaniu się nowych osób, mieszkańców. działkę otaczają tereny zielone, które sprzyjać będą podejmowaniu dodatkowych aktywności przez mieszkańców. Pomimo oddalenia dzielnicy od centrum miasta, miejsce to cechuje się dobrze rozwiniętą siecią transportu komunikacji miejskiej, co jest niezwykle istotne w przypadku osób z niepełnosprawnością.

Będą tam pokoje jedno- i dwuosobowe. Dom będzie dedykowany szczególnie dla podopiecznych fundacji, w tym dla aktorów Teatru Oczami Brata.

Koszt inwestycji jest szacowany na 2,8 mln zł.