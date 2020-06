Dodatkowe autobusy 28 czerwca - na mecz Włókniarza - i od 1 lipca

1 lipca 2020 r. MZDiT uruchomi dodatkową, zastępczą linię autobusową nr 95. Zapewni skomunikowanie mieszkańców ulic Makuszyńskiego, św. Brata Alberta, Jemiołowej oraz ulic poprzecznych w tej części miasta, gdzie trwa ważna inwestycja drogowa, która generuje utrudnienia. Linia nr 95 będzie kursować z pętli WYCZERPY OSIEDLE przy ul. Kontkiewicza przez ulice: Norwida, Warszawską, Rząsawską i Makuszyńskiego, do przystanków końcowych zlokalizowanych przy skrzyżowaniu ul. Makuszyńskiego i św. Brata Alberta. Od poniedziałku do soboty autobusy linii 95 będą kursować z częstotliwością co godzinę, natomiast w niedziele i święta kursy nie będą wykonywane.