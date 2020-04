Do końca roku od Tuszyna do Częstochowy pojedziemy po nowej jezdni autostrady A1 [ZDJĘCIA LOTNICZE]

Przypominamy, że termin realizacji całej autostrady A1 to 2022 rok. Trzy pasy w każdą stronę. GDDKiA postanowiła zawiesić sobie poprzeczkę wysoko i chce, aby do końca tego roku kierowcy mogli skorzystać już z jednej nowej jezdni. Na zasadach tymczasowej organizacji ruchu wykorzystane zostaną trzy pasy ruchu oraz pas awaryjny i udostępnione zostaną kierowcom po dwa pasy ruchu w obu kierunkach. To ambitny plan.

- Do końca roku celem jest przełożone ruchu na całym ciągu A1 od Tuszyna do Częstochowy. W sumie to ponad 80 km nowej jezdni na wszystkich pięciu odcinkach. Tak aby kierowcy mogli korzystać z bezpiecznej drogi, dwa pasy w każdą stronę - zapewnia p.o. Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, Tomasz Żuchowski.

A1 od granicy województwa śląskiego do Częstochowa Północ (bez węzła)

Minęło 14 miesięcy od czasu rozpoczęcia robót budowalnych na tym prawie 17-kilometrowym odcinku. Wykonawca, z uwagi na korzystne warunki pogodowe, kontynuował zimą wykonywanie robót we wszystkich branżach, dostosowując zakres i tempo prac do panujących warunków pogodowych.