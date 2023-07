DARMOWE imprezy plenerowe w weekend 22-23 VII na Śląsku. Wśród gwiazd: Maryla Rodowicz, Vito Bambino, Paluch, O.S.T.R

Zastanawiasz się jak spędzić weekend? Kliknij TUTAJ, by poznać listę darmowych wydarzeń!

Nadchodzący weekend przyniesie wiele niezapomnianych chwil! W dniach 22-23 lipca w województwie śląskim odbywa się wiele imprez i wydarzeń plenerowych, na które wstęp jest zupełnie darmowy! Wśród gwiazd: Maryla Rodowicz, Igo, Paluch, O.S.T.R i wiele innych. Oprócz koncertów czekają na was kino letnie, stand-up na żywo, Dni Pyskowic oraz warsztaty dla najmłodszych. Nie zastanawiaj się dłużej co robić w wolny weekend. Wejdź do galerii i poznaj nasze propozycję na najbliższe dni.