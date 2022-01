Dariusz Kiedrzyn nowym Komendantem Miejskim Policji. Zastąpił Dariusza Atłasika, który przeszedł na emeryturę

Inspektor Dariusz Atlasik rozpoczął swoją służbę 31 grudnia 1991 roku. Przez kolejne 2 lata pełnił służbę w Wydziale Prewencji w Komisariacie III Policji w Częstochowie. W kolejnych latach zajmował się zwalczaniem przestępczości kryminalnej, a następnie wykrywaniem sprawców przestępstw gospodarczych w Komendzie Rejonowej Policji w Częstochowie.

W lipcu 1999 roku został skierowany do służby w Wydziale do walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach. W 2006 roku został mianowany zastępcą Naczelnika Wydziału. W 2015 roku awansował na zastępcę Komendanta Powiatowego Policji w Zawierciu, 2 lata później został powołany na stanowisko Komendanta Powiatowego w Kłobucku, gdzie pełnił służbę do sierpnia 2017 roku. Od 1 września 2017 roku rozkazem Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach kierował częstochowskim garnizonem.

Inspektor Dariusz Atłasik podziękował policjantom, policjantkom i pracownikom z Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie „za zaangażowanie i profesjonalizm, dzięki którym współpraca na wszystkich szczeblach pozostawała na wysokim poziomie”.