Czystozaury stanęły w Galerii Jurajskiej. Maja mają bawić i zachęcać najmłodszych do dezynfekcji rąk m.in. w trakcie zakupów z rodzicami

Galeria Jurajska sięga po innowacyjne pomysły, które sprawiają, że zakupy są komfortowe i bezpieczne. Najlepszym na to przykładem są czystozaury, które właśnie stanęły w obiekcie. Są to specjalne dozowniki z płynem odkażającym stworzone z myślą o dzieciach. Urządzenia, mające kształt prehistorycznych gadów, w zamyśle twórców mają bawić i zachęcać najmłodszych do dezynfekcji rąk m.in. w trakcie zakupów z rodzicami i przed posiłkami.

W centrum stanęły już 3 tego typu bezdotykowe dozowniki uruchamiane stopą po naciśnięciu specjalnego napędu nożnego. Znaleźć je można na alejach handlowych przy sklepach dla dzieci , a także przy strefie gastronomicznej. Co niezwykle ważne, każdy z czystozaurów wypełniono specjalnym płynem odkażającym dla dzieci, który jest łagodny dla skóry i nie podrażnia, a do tego ma przyjemny owocowy zapach. Urządzenie pozwala na aż 10 tys. użyć! - Najmłodsi nie zawsze chcą dezynfekować ręce. Zniechęca przykry zapach alkoholu, a także same dozowniki, dlatego wpadliśmy na pomysł, aby połączyć tak ważną dziś czynność higieniczną z zabawą. Pomagają w tym urządzenia, które nie wzbudzają negatywnych skojarzeń. Wręcz przeciwnie, przyciągają i ciekawią dzieci - mówi Violetta Dziubin-Łuszczyk, dyrektor marketingu Galerii Jurajskiej. Urządzenia mają także pomóc w edukacji. - Wciąż szukamy sposobów na to, aby uczyć naszych klientów nowych zasad panujących na zakupach. Koncentrujemy się też na dzieciach, jako grupie najmniej świadomej zagrożeń. Urządzenie to ma szansę w tym pomóc, bo oprócz tak ważnej czynności jak dezynfekcja, dodatkowo bawi ono najmłodszych - dodaje.