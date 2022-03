Częstochowskie tramwaje kończą 63 lata zobacz ZDJĘCIA z 1959 roku

W tramwajach pracowali konduktorzy, którzy nie tylko kontrolowali, czy pasażer ma bilet, ale też je sprzedawali. Bilet można było też kupić w tramwaju bez pośrednictwa konduktora. Był taki pojemnik, wrzucało się monetę i pociągało za rączkę, i odrywało bilet. Bilety były po złotówce. Konduktor w najstarszych tramwajach nawet zamykał drzwi.

Uruchomienie w ówczesnych latach komunikacji tramwajowej było czymś niezwykłym na skalę europejską. W wielu krajach, tramwaje postrzegane jako przeżytek były likwidowane.

Dopiero lata osiemdziesiąte i dziewięćdziesiąte dowiodły, że jest to jeden z najlepszych, najbardziej ekologicznych środków transportu w aglomeracjach miejskich. Pierwsza linia tramwajowa, oddana do użytku 8 marca 1959 roku miała długość 7,1 km. Była to trasa dwutorowa, która biegła po wydzielonej stronie jezdni od ulicy Worcella, wzdłuż Alei Kościuszki, Wolności, ZWM (obecnie Niepodległości), Pokoju po pętlę na Kucelinie. Natomiast 21 lipca 1959 roku uruchomiono drugą linię, która stanowiła odgałęzienie od pierwszej do dzielnicy Stary Raków (w ciągu ulicy Łukasińskiego) o długości 1,5 km.