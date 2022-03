Częstochowskie Szkoły Solidarne z Ukrainą. Kilkuset uczniów wyraził sprzeciw wobec wojny na Ukrainie

"Częstochowskie Szkoły Solidarne z Ukrainą" - demonstracja zorganizowana na Placu Biegańskiego zgromadziła kilkuset uczniów z całej Częstochowy. Przynieśli ze sobą flagi polskie i ukraińskie, a także sztandary z hasłami nawiązującymi do zaprzestania wojny na Ukrainie. Polscy uczniowie solidaryzowali się podczas akcji ze swoimi ukraińskimi rówieśnikami, którzy padli ofiarą niezrozumiałej wojny.

Głównym organizatorem akcji był Zespół Szkół im. gen. Władysława Andersa. Nie jest to przypadkowe, bo to do tej szkoły uczęszcza najwięcej uczniów z Ukrainy. - Próbowałam namówić któregoś z naszych uczniów z Ukrainy do zabrania głosu, ale emocje były zbyt duże. Rozmawiałam z kobietą, która dotarła z Ukrainy do Częstochowy. Też nie była w stanie mówić - mówiła Iwona Brzezowska, dyrektora Zespołu Szkół im. Władysława Andersa w Częstochowie.

Ryszard Stefaniak, wiceprezydent Częstochowy przypominał, że Polacy rozumieją Ukraińców, bo wiedzą, że "niepodległość nigdy nie jest dana na zawsze" i że czasem trzeba o nią walczyć.

Na koniec protestu odśpiewano hymn Ukrainy.