Częstochowski hip-hop na wystawie fotograficznej

Ekspozycja nosi nazwę „SC 034 – początki częstochowskiego hip hopu”. Wernisaż wystawy odbędzie się o godz. 19. i będzie imprezą towarzyszącą Festiwalu Frytka Off. Wystawa będzie czynna do 4 września.

Kultura hip hopowa na dobre rozgościła się w Polsce na przełomie XX i XXI wieku. Przypłynęła tu zza oceanu i trafiła na wyjątkowo podatny grunt. Pokolenie młodych ludzi szukało wtedy odpowiedniego języka, by opisać, jak błyskawicznie zmienia się świat wokół nich – jak zmieniają się ekonomia, polityka, życie społeczne, codzienność. Okazało się, że rymy, bity, brejki oraz tagi świetnie się do tego nadają. Kulturalne kody, które dwadzieścia lat wcześniej zaczęły kiełkować w afroamerykańskich dzielnicach Nowego Jorku, doskonale pasowały do narracji o rozkręcającym się turbokapitalizmie, nierównościach społecznych i lęku przed tym, co czeka nas jutro. Ważne było również to, że próg wejścia w hip hopie nie był wysoki. Nie trzeba było kupować drogich instrumentów, kończyć ASP, akademii muzycznych czy prestiżowych kursów tańca. Wszystkiego można było nauczyć się samodzielnie, metodą prób i błędów, nie oddalając się przy tym zbyt daleko od ulubionej ławki przed blokiem.