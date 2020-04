Częstochowski architekt wśród najlepszych w Europie. Jego projekty są naprawdę świetne!

Organizowany przez The European Centre for Architecture Art Design and Urban Studies oraz The Chicago Athenaeum: Museum of Architecture and Design konkurs cyklicznie wyróżnia czterdzieści osób spośród najlepiej zapowiadających się Europejczyków ze świata architektury i wzornictwa (z których każdy nie ma ukończonego 40. roku życia). Jurorzy oceniają nadesłane prace pod kątem innowacyjności, wykorzystania najnowszych technologii i świadomości ekologicznej.

Tym razem na liście znalazły się trzy nazwiska z Polski, a wśród nich jeden częstochowianin. Jakub Cieślik na konkurs zgłosił projekty domów mieszkalnych w Biskupicach i Kuźnicy Kiedrzyńskiej oraz budynków mieszkalnych w Krakowie. Prace będą prezentowane w czerwcu na międzynarodowej wystawie w Atenach.

Laureat licznych nagród

Jakub Cieślik (wraz z Kamilem Cierpiołem) założył pracownię architektoniczną grupa VERSO w Częstochowie. Ukończył Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej. Już od pierwszego roku studiów w 1999 roku prowadził kursy rysunku architektonicznego, a w 2004 r. otworzył profesjonalną szkołę rysunku architektonicznego i artystycznego VERSO, przygotowującą do egzaminów wstępnych na prestiżowe uczelnie z profilem architektury oraz Akademię Sztuk Pięknych, nie tylko w Polsce. Jakub Cieślik i grupa Verso są laureatami licznych nagród – m.in. Fasada Roku 2018 czy Architektura Roku Województwa Śląskiego.