Częstochowska Straż Miejska zatańczyła i zrealizowała #Challenge4Agatka

Straż Miejska do akcji nominowała: Miejski Zarząd Dróg w Częstochowie oraz Centralną Szkołę Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie.

Straż Miejska w Częstochowie została nominowana do #Challenge4Agatka przez koleżanki i kolegów z Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie. Częstochowskie strażniczki miejskie i strażnicy miejscy zadanie zrealizowali. Na Starym Rynku nakręcili klip dla chorej Agatki, która przebywa obecnie w USA na leczeniu. Film kręcili w mroźne wtorkowe południe na Starym Rynku w Częstochowie mając nad głowami balansujące rzeźby Jerzego Kędziory. W klipie wzięła udział również Prima, pies służbowy częstochowskiej Straży Miejskiej.

Zbiórka dla Agatki w całej Częstochowie

Funkcjonariuszki i funkcjonariusze z częstochowskiej Straży Miejskiej namawiają też inne osoby do włączenia się w pomoc dla Agatki.

Oprócz udziału w #Challenge4Agatka w komendzie Straży Miejskiej przy ul. Krakowskiej od kilkunastu dni znajduje się puszka, do której zbierane są pieniądze dla Agatki. Częstochowscy strażnicy miejscy, a także pracownicy cywilni wrzucili pieniądze do puszki. Także w czasie prywatnym pracownicy częstochowskiej Straży Miejskiej angażują się w pomoc dla walecznej Agatki.