Częstochowska Straż Miejska ma kolejny nowy radiowóz. Nowoczesny pojazd kosztował 170 tysięcy zł Bartłomiej Romanek

Straż Miejska dostała nowy radiowóz za 170 tys. zł. To ford transit connect w pełni przystosowany do służby patrolowej oraz do przewożenia zatrzymanych osób. Kluczyki do samochodu przekazał komendantowi Arturowi Hołubiczko prezydent Częstochowy, Krzysztof Matyjaszczyk.