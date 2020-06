Częstochowska restauracja już po rewolucji Magdy Gessler. Byliśmy w środku!

- Magda Gessler postawiła nam poprzeczkę bardzo wysoko. Postanowiła zrobić u nas trattorię włoską. Postawiła na dania z dużą ilością świeżych warzyw, głównie sezonowych - teraz szparagi, zielony groszek, a za chwilę bób. Innowacyjną rzeczą jaką wprowadziła to są kwiaty jadalne. Postawiła także mocno na cielęcinę. To jest coś, czego w Częstochowie jeszcze nie ma, a coś co będzie można zjeść u nas - mówi Dorota Stańko, współwłaścicielka restauracji.

" Kuchenne Rewolucje " Magdy Gessler po raz drugi w tym roku zawitały do Częstochowy. Tym razem pod nóż królowej restauracyjnych biznesów poszła restauracja Sezonowa na częstochowskim Wrzosowiaku. Kilka dni po wizycie restauratorki odwiedziliśmy odmieniony lokal, by przekonać się, jakie zmiany zaszły podczas kręcenia programu.

Wśród potrzebnych, a trudno dostępnych składników właścicielka wymienia m.in. cielęcinę i werbenę do picia. - W Częstochowie nie ma opcji, by zdobyć kwiaty jadalne takie jak krwawnik jadalny czy rukiew wodną. To jest dla nas kompletna nowość. Od wczoraj jeździmy po Krakowie i Warszawie, by znaleźć dostawców i zrobić zatowarowanie - dodaje Dorota Stańko.

Zmiany w wystroju

Jak to zwykle bywa przy "Kuchennych rewolucjach" zmienia się wystrój lokalu. Magda Gessler postawiła na kolory. Kolorami dominującymi stała się zieleń i wiśnia. Nowe życie otrzymał też ogród przed restauracją - jest dużo zieleni, przybyło dużo różnego rodzaju zielonych drzewek i lawendy.

- Nasi klienci pytają o "Rewolucje". Już chwili, gdy dowiedzieli się o wizycie Magdy Gessler, pojawiła się masa pozytywnych komentarzy. Okazuje się, że oni lubili to miejsce, że im u nas smakowało. Faktycznie chcą już przyjść. Mamy masę telefonów i rezerwacji, a w obecnych czasach to dla restauracji bardzo ważne - podsumowała restauratorka.