Częstochowska policja zatrzymała seryjnych podpalaczy. Spaliły się m.in. kosze na śmieci

47-latek i 20-latek z Częstochowy podejrzani o serię podpaleń, zostali zatrzymani przez policję.

Pierwszy z mężczyzn podpalił prawdopodobnie na ulicy Bardowskiego wiatę śmietnikową. Natomiast młodszy jest podejrzany o podpalenie na Północy koszy na śmieci.

Jak informuje Komenda Miejska Policji w Częstochowie, 47-latek to znany z wcześniejszych licznych podpaleń recydywista. Decyzją sądu na dwa miesiące trafił do aresztu. Grozi mu do 7,5 roku więzienia. 20-latek również był już wcześniej karany za podpalenia. Został objęty policyjnym dozorem. Grozi mu do pięciu lat więzienia.