Częstochowska policja zatrzymała kolejnych 6 dilerów narkotyków. W ciągu roku przejęto narkotyki, które odurzyłyby wszystkich częstochowian Bartłomiej Romanek

Policjanci z Częstochowy w ciągu zaledwie kilku dni zatrzymali 6 mężczyzn i zabezpieczyli ponad 2,5 tys. działek dilerskich amfetaminy i marihuany. W ubiegłym roku zabezpieczyli prawie 100 kg środków odurzających. Wartość czarnorynkowa zabezpieczonych środków narkotycznych to w przybliżeniu ponad 10,5 mln zł, co wystarczyłoby do odurzenia około 270 tys. osób.