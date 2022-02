Częstochowska policja zatrzymała byłego bossa mafii paliwowej. Ukrywał się na terenie województwa mazowieckiego

Policjanci z Wydziału Kryminalnego Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie nie ustają w poszukiwaniu przestępców, ukrywających się przed wymiarem sprawiedliwości.

- Tym razem wnikliwa analiza zgromadzonych danych doprowadziła „poszukiwaczy” do ukrywającego się 63-latka, ściganego za kierowanie grupą przestępczą. Jej członkowie zajmowali się oszustwami i przestępstwami skarbowymi dotyczącymi obrotu paliwem oraz komponentami do produkcji paliw płynnych. W listopadzie 2021 roku wrocławski sąd wydał za mężczyzną list gończy. 31 stycznia br. częstochowscy policjanci zatrzymali go na terenie województwa mazowieckiego i doprowadzili do aresztu, gdzie będzie odbywał zasądzoną karę - mówi podkomisarz Sabina Chyra-Giereś, rzeczniczka prasowa Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie.