Częstochowska policja zatrzymała 27-letniego mężczyznę, który specjalizował się w kradzieżach drogich perfum

Od 3 miesięcy kryminalni z Komisariatu III Policji w Częstochowie otrzymywali zgłoszenia o kradzieżach sklepowych, do których dochodziło na terenie dzielnicy Tysiąclecie. Łupem złodzieja padały głównie markowe perfumy. Śledczy ustalili, że od czerwca łupem złodzieja padły artykuły drogeryjne o łącznej wartości ponad 10 tysięcy złotych.

- Skrupulatna i wnikliwa praca operacyjno – rozpoznawcza pozwoliła wytypować sprawcę, a następnie ustalić prawdopodobne miejsce i czas planowanego kolejnego „skoku”. We wtorek, 28 września, będąc w stałym kontakcie z pracownikami ochrony, policjanci patrolowali rejon kilku placówek na podległym terenie, w których mogło dojść do kradzieży, by nie dopuścić do przestępstwa. Gdy mundurowi dojeżdżali do jednego ze sklepów otrzymali telefon od obsługi, że podejrzany przebywa właśnie na jego terenie - mówi Sabina Chyra-Giereś, rzeczniczka prasowa Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie.