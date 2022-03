Częstochowska policja poszukuje oszusta. Jeśli go rozpoznajesz, zgłoś to policji!

Do zdarzenia doszło 28 października 2021 roku. Mieszkanka Częstochowy odebrała telefon od mężczyzny podającego się za pracownika banku. Pod pozorem rzekomego włamania na jej konto bankowe oszust namówił kobietę do zainstalowania aplikacji AnyDesk, a następnie do zalogowania się na swoje konto. W ten sposób fałszywy pracownik banku uzyskał dostęp do rachunku nieświadomej rozmówczyni, a następnego dnia poprzez system płatności BLIK dokonał wypłaty kilkunastu tysięcy złotych.

W toku prowadzonych czynności kryminalni ustalili, że wypłaty dokonywane były z bankomatu znajdującego się w Poznaniu na osiedlu Stare Żegrze.

Osoby, które mogą pomóc w ustaleniu tożsamości mężczyzny proszone są o kontakt z najbliższą jednostką Policji pod numerem telefonu 997 lub 112. Osobom przekazującym informacje zapewniamy anonimowość.