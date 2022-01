Częstochowska policja podsumowała 2021 rok. Było mniej wypadków, ale wzrosła liczba włamań i rozbojów

Stan etatowy częstochowskiego garnizonu (na dzień 31 grudnia 2021 roku) to 820 etatów policyjnych, 56 etatów korpusu służby cywilnej oraz 68 etatów pracowników policji. Służbę pełni 811 Policjantów i 56 pracowników korpusu służby cywilnej oraz 73 pracowników. W ubiegłym roku 216 kandydatów złożyło dokumenty w tutejszym zespole kadr ubiegając sie o przyjęcie do Policji. Zatrudnionych zostało 54 funkcjonariuszy.

Każdego dnia 2021 roku częstochowscy stróże prawa zatrzymywali średnio 4 sprawców na gorącym uczynku przestępstwa, wykonywali 224 badania stanu trzeźwości wśród kierujących, legitymowali 445 osób i przeprowadzali 207 interwencji.

W 2021 roku stróże prawa odnotowali 4739 interwencji domowych, w wyniku których w 510 przypadkach wdrożono procedurę Niebieskiej Karty. W 2020 roku zgłoszonych było 4846 takich interwencji, a procedurę Niebieskiej Karty wdrożono w 499 przypadkach.

W ramach prowadzonych postępowań policjanci zabezpieczyli 327 kg nielegalnego tytoniu, 400 tys. sztuk papierosów bez polskich znaków akcyzy oraz prawie 100 kg środków odurzających. Wartość czarnorynkowa zabezpieczonych środków narkotycznych to w przybliżeniu ponad 10,5 mln zł, co wystarczyłoby do odurzenia około 270 tys. osób.