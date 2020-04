Częstochowscy policjanci oddawali honorowo krew ZDJĘCIA

Służba zdrowia alarmuje, że brakuje krwi do min. do przeprowadzania operacji. Z powodu pandemii koronawirusa znacznie mniej osób decyduje się na oddanie bezcennego płynu. Centra krwiodawstwa apelują o regularne oddawanie krwi, ponieważ każda sytuacja związana z ewentulanymi brakami stanowi realne zagrożenie dla pacjentów, którzy wymagają przetoczenia krwi lub jej składników.

- Funkcjonariusze, którzy na co dzień pełnią służbę w częstochowskim wydziale prewencji - podinsp. Rafał Zemła, asp. sztab. Wojciech Ziółkowski oraz sierż. sztab. Kamil Sowiński udali się do Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Częstochowie, gdzie podzielili się tym życiodajnym płynem. Mundurowi zachęcają tym samym wszystkich krwiodawców do dzielenia się cząstką siebie, bo każdy, dołączając się do akcji, może uratować ludzkie życie - informuje asp. Sabina Chyra - Giereś, oficer prasowy KMP w Częstochowie.

Jeżeli zdecydujemy się na podzielenie się swoja krwią, musimy być przygotowani na dodatkowe procedury, które mają zwiększyć bezpieczeństwo dawców oraz personelu medycznego takie jak: wstępny pomiar temperatury,

pojedyncze wpuszczanie do punku oddawania krwi, dodatkowa dezynfekcja.