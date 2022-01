Częstochowianie uczcili pamięć prezydenta Pawła Adamowicza, który trzy lata temu został zamordowany podczas finału WOŚP

Kilkudziesięciu częstochowian wzięło udział w zgromadzeniu Serce dla Prezydenta Pawła Adamowicza", zorganizowanym przez Komitet Obrony Demokracji. Uczestnicy uczcili pamięć prezydenta Gdańska, który został zamordowany trzy lata temu podczas finału WOŚP w swoim mieście.

Uczestnicy wydarzenia zapalili znicze obok pomnika marszałka Józefa Piłdsudskiego, układając z nich serce. Wysłuchano również utworu "Sound of silence" w wykonaniu Disturbed. - To serce może jest niewielkie, ale wielkie są serca wszystkich, którzy tutaj przyszli - mówili organizatorzy, którzy podkreślali, że chociaż nie godzą się z obecną sytuacją polityczną, to spotkanie zostało zorganizowane nie w celu protestu, ale w celu uczczenia pamięci prezydenta Gdańska.

Spotkanie przebiegło spokojnie, mimo że pod koniec przez Plac Biegańskiego przeszła grupa osób, krzycząc m.in. "Pandemia to ściema".