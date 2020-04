Częstochowa: Został pobity, bo zwrócił uwagę, żeby nie sikali w bramie

42-letni mieszkaniec kamienicy zauważył dwóch nieznanych mu mężczyzn, którzy weszli do bramy, prowadzącej na teren posesji. Jak się okazało, jeden z nich chciał załatwić potrzebę fizjologiczną. Mężczyzna zwrócił mu uwagę, co wzbudziło agresję obu mężczyzn. 33-latek i jego rok młodszy kompan podeszli do niego i bez słowa zaczęli go uderzać po głowie, a gdy się przewrócił, kopali go po całym ciele.

Gdy 42-latek przestał się bronić, ukradli mu zegarek i uciekli. Kryminalni z Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie szybko ustalili sprawców. Następnego dnia zatrzymali 33-latka. Okazało się, że to znany policjantom przestępca, a rozboju dopuścił się w warunkach recydywy. Trafił do aresztu. Teraz w więzieniu może spędzić nawet 18 lat. W kolejny dzień mundurowi zatrzymali jego kolegę - 32-letniego mieszkańca Częstochowy. Prokurator zastosował względem niego policyjny dozór. Grozi mu do 12 lat więzienia.