Częstochowa: Znany psi fryzjer maltretował zwierzęta? NOWE FAKTY

Trzyma go za sierść na karku i unosi w powietrze bez podtrzymywania, po czym, co jest najbardziej szokujące, wrzuca go prawdopodobnie do wanny. Obecni na materiale pracownicy nie reagują na zachowanie mężczyzny.

Nagranie zostało zrobione z ukrycia. Widać na nim, że osoba filmująca, stała za innym psem, który był strzyżony. Możliwe, że był to inny pracownik salonu.

Na innym filmie widać, jak ten sam mężczyzna podczas zabiegów pielęgnacyjnych również dość ostro traktuje psa, który popiskuje w momencie, gdy fryzjer go dotyka. Padają też z jego ust słowa: "No i co się k..a dzieje. Zostaw, zostaw". Mężczyzna krzyczy na psa i jest wyraźnie wzburzony.