Częstochowa: Zmodyfikowany autobus hybrydowy zaczął wozić pasażerów. Jakie są ich pierwsze wrażenia?

MPK w Częstochowie ma drugiego twista nowej generacji

Do Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Częstochowie dotarł drugi tramwaj twist nowej generacji. MPK zakupiło w sumie 10 takich pojazdów za kwotę 90 milionów zł. Ich dostawa opóźniła się z winy wykonawcy. Teraz kolejne tramwaje mają być sukcesywnie dostarczane do MPK w C...