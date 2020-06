Częstochowa: Zgwałcił kobietę... bo ta nie miała dla niego za czynsz?

Na 3 miesiące trafił do aresztu 67-letni mężczyzna, który dopuścił się gwałtu na kobiecie wynajmującej od niego lokal mieszkalny w Częstochowie. Po tym jak 45-latka nie miała pieniędzy, by zapłacić za najem mieszkania, mężczyzna siłą zmusił ją do obcowania płciowego. Decyzją sądu najbliższe 3 miesiące spędzi teraz w areszcie.

Policjanci z komisariatu I w Częstochowie zatrzymali 67-letniego mieszkańca miasta, który wynajmował lokal mieszkalny 45-letniej kobiecie. W ubiegły wtorek, 9 czerwca br., mężczyzna przyszedł do wynajmowanego przez nią lokalu celem rozliczenia opłat. Gdy dowiedział się, że wynajmująca nie ma pieniędzy, przemocą zmusił ją do obcowania płciowego. 67-latek nie widział w swoim zachowaniu nic złego. Innego zdania byli śledczy i sąd, który zdecydował, że najbliższe 3 miesiące mężczyzna spędzi w areszcie. Grozi mu do 12 lat pozbawienia wolności. art. 197 KK § 1. Kto przemocą, groźbą bezprawną lub podstępem doprowadza inną osobę do obcowania płciowego, podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12.

§ 2. Jeżeli sprawca, w sposób określony w § 1, doprowadza inną osobę do poddania się innej czynności seksualnej albo wykonania takiej czynności, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

§ 3. Jeżeli sprawca dopuszcza się zgwałcenia:

1) wspólnie z inną osobą,

2) wobec małoletniego poniżej lat 15,

3) wobec wstępnego, zstępnego, przysposobionego, przysposabiającego, brata lub siostry,

podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3.

§ 4. Jeżeli sprawca czynu określonego w §1-3 działa ze szczególnym okrucieństwem, podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 5.