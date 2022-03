Częstochowa zerwała współpracę z rosyjskimi miastami. Powodem jest brutalna agresja na Rosję

Jak wyjaśniono w uzasadnieniu do projektów uchwał odnoszących się do obu rosyjskich miast, podstawą relacji międzynarodowej współpracy jest pokój. Istotnie – w warunkach pokoju współpracujące samorządy sąsiedzkich krajów tworzą warunki do rozwoju kontaktów na rozmaitych polach – kultury, edukacji, sportu czy turystyki. Odbywa się to w atmosferze wzajemnego zrozumienia i poszanowania równego statusu obu partnerów.

W obliczu militarnej agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę niemożliwe jest prowadzenie współpracy między Częstochową a Smoleńskiem i Irkuckiem. To symboliczny gest sprzeciwu społeczności naszego miasta wobec inwazji rosyjskiego agresora na demokratyczny, europejski kraj, jakim jest Ukraina.

Uchwały Rady Miasta weszły w życie z dniem ich podjęcia – 3 marca.