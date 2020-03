Częstochowa zawiesza kontrole w strefie parkowania. To skutek epidemii koronawirusa

Częstochowa zdecydowała się na czasowe zawieszenie kontroli w strefie płatnego parkowania. De facto oznacza to, że strefa będzie bezpłatna. Wszystko po to, by odciążyć komunikację miejską i uchronić mieszkańców przed ewentualnym zakażeniem koronawirusem.

Decyzję o zwieszeniu kontroli w płatnej strefie parkowania na terenie Częstochowy od wtorku, 17 marca, zarekomendował Miejskiemu Zarządowi Dróg prezydenta miasta, Krzysztof Matyjaszczyk. Ma to na celu odciążenia komunikacji miejskiej i ułatwienia dojazdu opiekunom osób starszych do centrum Częstochowy. - Miejski Zarząd Dróg i Transportu w Częstochowie czasowo zawiesza kontrole wykonywane osobiście przez pracowników na terenie strefy płatnego parkowania oraz zawiesza działania parkomatów z oznakowaniem tego faktu. Rozwiązania w tym zakresie będą wprowadzane w trybie pilnym. Koordynacja strefy będzie do odwołania odbywać się w formie zdalnej. W przypadku utrzymania się powszechnego zagrożenia dla zdrowia będziemy zwracać się Rady Miasta Częstochowy o podjęcie działań prawnych, które usankcjonują działania podjęte w naszym mieście w tym zakresie dla zminimalizowania zagrożenia częstochowianek i częstochowian - poinformował Maciej Hasik, rzecznik prasowy MZDiT i MPK w Częstochowie. Minister apelował do samorządów o zawieszenie stref płatnego parkowania Minister infrastruktury Andrzej Adamczyk zaapelował w poniedziałek do samorządów o rozważenie zawieszenia opłat parkingowych za parkowanie w strefach miejskich. - Dzisiaj ruch spadł w znacznym stopniu na drogach krajowych, ale także na drogach w miastach. To widzimy, więc pozwolę sobie skierować apel do samorządów - do prezydentów, burmistrzów, także i wójtów, którzy zarządzają płatnymi strefami parkingowymi: rozważcie państwo zawieszenie opłat parkingowych za parkowanie w strefach miejskich - mówił Adamczyk podczas konferencji prasowej. Najnowsze informacje dot. koronawirusa Wideo