Częstochowa. Zachwycająca studniówka 2022 Zespołu Szkół Muzycznych - ZDJĘCIA. Maturzyści bawili się do białego rana! Iwona Świetlik

CZĘSTOCHOWA. Ach, co to był za bal! Maturzyści Zespołu Szkół Muzycznych im. Marcina Józefa Żebrowskiego na tegorocznej studniówce bawili się fantastycznie. bal odbył się odbyła się 21 stycznia w Sali Diament w Rudnikach. Zatańczony był tradycyjny polonez, a zabawa trwała do białego rana. Zobaczcie zdjęcia.