Częstochowa zachęca do skorzystania z bezpłatnych programów profilaktycznych

Program szczepień przeciw grypie kierowany jest do mieszkających w Częstochowie osób z grup szczególnego ryzyka, czyli:

• osób w wieku od 65 do 74 roku życia (według rocznika urodzenia)

• dzieci do lat 18, chorych na schorzenia przewlekłe i nowotworowe

• dzieci uczęszczających do częstochowskich przedszkoli

Realizuje go Przychodnia Lekarska "Północ" we współpracy z kilkoma innymi podmiotami leczniczymi. I to właśnie do nich należy zwracać się po szczegółowe informacje na temat możliwości skorzystania za szczepień.

Przychodnia Lekarska "Północ" ul. Andersa 12, tel. 34 362 44 94, 660 781 815,

we współpracy z:

• Przychodnią Lekarską "Nord Med" ul. Michałowskiego 6,tel. (34) 322 06 70, (34) 322 32 56, (34) 372 10 92,

• Zakładem Usług Medycznych i innych "Kiedrzyńska" ul. Kiedrzyńska 81a, tel. (34) 325 61 33, (34) 325 42 60,